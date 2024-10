Patrick Lefevere denkt bij Soudal Quick-Step aan opvallende piste voor de Tour van '25: "Evenepoel moet dat niet doen"

Patrick Lefevere zit met een opvallende piste in zijn hoofd voor de samenstelling van Soudal Quick-Step in de Tour de France van 2025. Het zou wel eens kunnen dat Tim Merlier dan ook deel zal uitmaken van de ploeg.

Lefevere heeft in VTM Nieuws zijn indruk gegeven van de voorstelling van het Tourparcours. "Het is een harde Tour, met heel veel hoogtemeters. Er zitten wat pittige aankomsten bergop in. In de eerste zeven etappes zijn er ook veel kansen voor spurters. Er zijn 'maar' 44 tijdritkilometers. Als wereldkampioen en olympisch kampioen tijdrijden en Tourritwinnaar zal Remco Evenepoel toch wel op zijn strepen staan."

Na zijn derde plaats van vorig jaar is het de vraag welke ambities Evenepoel mag koesteren, gelet op de sterke tegenstand. "Ik heb gezien dat hij in één rit net iets minder dan vijf minuten verloren had. Ik was dat al een beetje vergeten. Het doel is om minder tijd te verliezen en automatisch kom je dan waarschijnlijk dichter in het klassement."

Lefevere verwijst naar Tour voor vrouwen

Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, maar je weet nooit of het op een secondenspel uitdraait. "Ik zie niet in hoe het bij de mannen zo zou uitdraaien, maar bij de vrouwen beslisten vier seconden over Tourwinst." Lefevere haalde zelf ook al aan dat er heel wat sprinterskansen zijn in de eerste week. Een beetje zoals het vroeger de traditie was.

Soudal Quick-Step zou Merlier kunnen meenemen, maar heeft dat dit jaar niet gedaan. Past een sprinter wel in een ploeg rond klassementsman Evenepoel? En moet Evenepoel Merlier dan ook helpen bij de sprints? "Ik denk niet dat Remco dat moet doen. We hebben het geluk dat Tim Merlier niet veel hulp nodig heeft. Een Bert Van Lerberghe kan ook op kop rijden in een etappe die niet vlak is, Tim zou dat trouwens ook doen."

Merlier kan andere lead-outs gebruiken

Heel veel ploegmaats gaat Soudal Quick-Step niet kunnen inzetten voor Merlier, als het al zover komt. "Uiteindelijk kun je wel de lead-outs van een paar andere ploegen gebruiken."