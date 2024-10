Niels Albert waarschuwt voor twee outsiders op het EK veldrijden in Spanje

Zondag staat in het Spaanse Pontevedra het EK veldrijden op het programma. Niels Albert ziet alvast twee renners om in de gaten te houden.

De crossers maken zich deze week op voor een drukke driedaagse. Vrijdag staat de Koppenbergcross op het programma, zondag het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra. En daarbij een reis van zo'n 2000 kilometer.

Heel wat renners doen de dubbel, Niels Albert ziet een gevaarlijke klant voor dat EK. "'Kampioenschapsrenner' Lars van der Haar toch maar niet uit het oog verliezen daar", zegt Albert bij HLN.

In 2015 kroonde Van der Haar zich tot de eerste Europese kampioen veldrijden bij de mannen, in 2021 deed hij dat nog eens over. Met een derde titel kan Van der Haar dan ook Mathieu van der Poel evenaren.

Albert ziet ook Vandeputte als kanshebber

Sommige renners slaan dan weer de Koppenbergcross over om alles op het Europees kampioenschap te zetten. "Niels Vandeputte, bijvoorbeeld. Als je kans maakt op winst of een medaille in een kampioenschap, is dat verdedigbaar."

Vandeputte greep in Essen net naast de zege, ook in Ruddervoorde werd hij tweede. Afgelopen weekend werd hij zowel in Heerderstrand als in Overijse vierde. Met zijn vorm zit het dus wel goed.