Volhouden! Thibau Nys gelooft nog altijd in tegendeel van perceptie rond zijn persoon: "Dat frustreerde mij een beetje"

Er is in de sport vaak snel sprake van een perceptie rond een persoon. Dat heeft Thibau Nys ook al ervaren, maar daarom moet die sporter in kwestie het daar nog niet mee eens zijn.

Bij Thibau Nys is de huidige perceptie wellicht dat hij een betere wegrenner dan een crosser is. Dat komt omdat hij op de weg echt een specialiteit gevonden heeft: hij kan de puncher in zich helemaal loslaten op die lastige aankomsten. In de cross was er onlangs wel een mooie zege in Overijse, maar is er ook sprake van wisselvalligheid.

Het is logisch dat het in beide disciplines nog zoeken is naar regelmaat. Nys is nog maar 21, dat wordt wel eens vergeten. Te veel druk zetten is nergens voor nodig. "Ik voel geen druk van de buitenwereld, alleen de druk die ik mezelf opleg. Ik weet namelijk hoe goed ik kan zijn in de cross, als ik mijn beste niveau naar boven haal", zegt Thibau zelf bij In De Leiderstrui.

Thibau Nys legt de lat hoog

De lat mag hoog gelegd worden, al is het ook rekening houden met omstandigheden. Die zijn er altijd in een sport waar de deelnemers zo afhankelijk zijn van hun gezondheid. Een prestatie als die van voorbije zondag hoeft niet het mikpunt te zijn. "Het kan nóg beter, maar door die ziekte en moeilijke weken is het nog niet tot z'n recht gekomen."

"Ik geloof er wel in dat ik dat de komende jaren wel kan laten zien, omdat ik er nog steeds in geloof dat ik een betere crosser kan zijn dan dat ik een wegcoureur ben", benadrukt Nys. Het is moeilijk om in te schatten hoe dat nu zit. Velen hadden misschien verwacht dat hij in de cross al een plekje bovenaan in de hiërarchie veroverd zou hebben.

Thibau Nys heeft geen last van druk

Het potentieel is dus nog niet helemaal vervuld. "Dat is er nog niet uitgekomen en dat frustreerde mij wel een beetje, maar dat zorgt niet per se voor druk."