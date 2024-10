Onverwachte plottwist! Jasper Philipsen ziet nu al een unieke kans die voor het grijpen ligt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Weinig grote namen waren van de partij op de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2025. Jasper Philipsen was echter wel van de partij.

De sprinter van Alpecin-Deceuninck zag dat het meer dan goed was. De organisatie van de Tour de France heeft een sprintersetappe op de eerste dag gezet.

Dat betekent een unieke kans voor Jasper Philipsen om de gele trui te pakken. Een kans die er niet elk jaar is. Bovendien wordt er rond Rijsel, vlak bij de Belgische grens, gereden.

“Ik denk nu al aan de start van de Tour de France in Rijsel”, klinkt het bij Philipsen aan Sporza. “Daar ligt een kans op ritwinst én het geel. Het is een unieke mogelijkheid en het is meteen een groot doel.”

Er zijn volgend jaar opvallend veel sprintersetappes in de Tour de France. Een knappe gelegenheid voor Philipsen om zijn totaal aantal ritzeges, momenteel op negen stuks, stevig op te krikken.

“Ook de rest van de Tour ziet er goed uit voor mezelf, want als sprinter krijg je misschien 7 à 8 kansen. Het zijn niet altijd biljartvlakke etappes, maar dat is niet noodzakelijk slecht voor ons.”

2025 zou wel eens de Tour de France van Jasper Philipsen kunnen worden. “Ik moet alles nog eens in detail bestuderen, maar momenteel kan ik niet ontevreden zijn”, besluit hij.