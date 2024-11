"Hoop dat je mislukt in alles wat je onderneemt": manager trapt na op jonge renster na hetze en verscheurd contract

Niet alle samenwerkingen draaien goed uit. Tussen een Belgische veldritploeg en een toptalent is het helemaal verkeerd gelopen en het laatste woord lijkt er nog niet over gezegd, zoveel is duidelijk ondertussen.

De 17-jarige Mae Cabaca wordt een mooie toekomst voorspeld. De Nederlandse stond vorig seizoen drie keer op het podium van een U19-cross en haalde twee en een halve maand geleden nog de top 5 van een C2-veldrit bij de elite. Bom gebarsten Ze maakt sinds begin 2023 deel uit van Deschacht-Hens-FSP, maar voelt zich er niet meer thuis en rijdt dit seizoen in het zwart. Haar vader Claudio haalde ondertussen uit naar haar team en een contractverscheuring drong zich op. Teammanager Bart Verschueren ging in september al in gesprek met Cabaca en haar vader. Een doorbraak kwam er echter nooit. En dus kreeg de Nederlandse uiteindelijk haar zin, want het contract werd verbroken. Geen respect Op Instagram zou Verschueren dan weer in een reactie op Cabaca over de schreef zijn gegaan, laat In De Leiderstrui weten. "Hoe durf je dit te melden, geen respect voor je gekregen materiaal, verwaarloosd en niet onderhouden en totaal geen respect voor een ondertekend contract, hoop echt dat je mislukt in alles wat je onderneemt, zakelijk was je al lang geruïneerd!'