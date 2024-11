Patrick Lefevere gelooft rotsvast in Remco Evenepoel: "Dat zal niet meer gebeuren"

Dinsdag werd het parcours van de Tour van 2025 voorgesteld. Remco Evenepoel werd bij zijn eerste deelname meteen derde, Patrick Lefevere ziet het positief in voor 2025.

Zijn eerste deelname aan de Tour de France was zeker geslaagd voor Remco Evenepoel. Hij won de eerste tijdrit en maakte zo zijn trilogie compleet in de grote rondes. Evenepoel won ook het jongerenklassement en werd derde in de eindstand.

In 2025 staat Evenepoel normaal gezien opnieuw aan de start van de Tour de France en Patrick Lefevere ziet al meteen kansen. "Ik denk dat het een goed parcours is voor Remco", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere ziet Evenepoel dichter komen bij Pogacar

Vooral de vlakke tijdrit van 33 kilometer op dag vijf moet Evenepoel als wereldkampioen en olympisch kampioen motiveren. Daar kan hij opnieuw tonen dat hij de beste ter wereld is op de fiets tegen de klok.

Ook wat het klassement ziet Lefevere Evenepoel volgend jaar beter doen. En dan heeft hij het niet over plaatsen, maar wel over tijd. "Dit jaar verloor Remco vijf minuten in één rit, dat zie ik volgend jaar niet meer gebeuren."

Al verloor Evenepoel in geen enkele rit vijf minuten op Pogacar. In de 15de rit verloor Evenepoel net geen drie minuten op Pogacar toen de aankomst op Plateau de Beille lag. In het klassement stond Evenepoel toen wel vijf minuten in het krijt.

Results powered by FirstCycling.com