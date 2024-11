Lefevere doet boekje open over een WK: "Van Aert noemde bedrag en Remco..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In 2025 wil Remco Evenepoel opnieuw een gooi doen naar Tourwinst. Tom Boonen vindt dat Evenepoel genereuzer moet zijn naar zijn ploegmaats, maar Patrick Lefevere countert dat.

Met een derde plaats en een ritzege was het debuut van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk zeker geslaagd. In 2025 wil Soudal Quick-Step nog meer de strijd aangaan met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Als versterking haalde de ploeg onder meer Maximilian Schachmann en Valentin Paret-Peintre voor de trein van Evenepoel. Al vindt Tom Boonen dat Evenepoel zelf nog meer kan doen om de ploeg rond hem sterker te maken.

"Hij moet ervoor zorgen dat hij een groep heeft die voor hem wil sterven. Ik denk dat hij in die relaties nog te zakelijk is", zegt Boonen bij Het Nieuwsblad. Volgens Boonen moet Evenepoel het menselijke nog iets meer finetunen.

Evenepoel te genereus volgens Lefevere

Daar is Patrick Lefevere het niet helemaal mee eens en vindt de uitspraak van Boonen streng. Hij vindt dat Evenepoel bijzonder genereus is naar ploegmaats toe, zeker op financieel vlak. Te genereus soms, vindt Lefevere.

"Er is een WK geweest waar eerst Wout van Aert een bedrag noemde voor de wereldtitel en Remco gelijk het dubbele wilde betalen. Ik heb hem dat afgeraden. Dat verandert op zich toch niks en voor de renners die meegaan naar het WK wordt het een verworven recht."