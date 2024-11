Patrick Lefevere windt zich op na kritiek: "Daar zegt niemand iets van"

Sinds een paar jaar is er naast Soudal Quick-Step met AG Insurance-Soudal ook een vrouwenploeg van de Belgische ploeg. Patrick Lefevere vindt dat de ploeg het goed doet.

Met Urska Zigart haalt AG Insurance-Soudal volgend jaar de Sloveense kampioene op de weg en in het tijdrijden binnen, maar het verliest met Febe Jooris (20) wel een Belgische toptalent aan de UAE-ploeg.

Sinds maart 2022 is AG Insurance-Soudal de vrouwenploeg van Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere is geen CEO van de vrouwenploeg, COO Jurgen Foré vult die positie in. Lefevere zelf zit alleen in de raad van bestuur.

Patrick Lefevere over AG Insurance-Soudal

Hoeveel het budget van de ploeg is, weet Lefevere niet. "Maar ik weet dat we de ploeg hebben overgenomen toen het budget 250.000 euro bedroeg. En het jaar nadien hadden we in één keer 450.000 euro tekort", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Ondertussen is het budget van de ploeg gestegen tot het tienvoudige van het oorspronkelijke budget, met dank aan sponsors Soudal en AG Insurance. Lefevere vindt dat hij daar toch goed aan heeft meegeholpen.

"Daar kan ik me wel eens over opwinden. De UCI tikt mij op de vingers om de zogezegd vrouwonvriendelijke opmerkingen in mijn column, maar ik krijg wel drie miljoen budget voor de vrouwen bij elkaar. Daar zegt niemand iets van."