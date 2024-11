📷 Is dit het einde van de transfersoap? Tom Pidcock duikt plots weer op

Enkele weken geleden leek een breuk tussen INEOS Grenadiers en Tom Pidcock nog onvermijdelijk. De Brit werd door het management van de ploeg last minute uit de selectie van de Ronde van Lombardije gezet.

Pidcock reageerde cynisch via zijn sociale media en de geruchten over een transfer naar Q36.5 Pro Cycling waren hardnekkig. INEOS Grenadiers wilde volgens de Britse wielerjournalist Daniel Benson zelfs een deel van het loon van Pidcock betalen.

Maar de transfer van Pidcock, die nog een contract heeft tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers, sprong af. De onderhandelingen tussen de renner en het Britse team over zijn vertrekvoorwaarden mislukten.

Pid ock lijkt dus bij INEOS Grenadiers te blijven, zeker omdat hij afgelopen zondag opdook tijdens een teambuilding van de ploeg. De renners waren aanwezig voor de wedstrijd van Manchester United tegen Chelsea.

INEOS-topman Jim Ratcliffe heeft 25% van de aandelen van Manchester United gekocht en wil de club weer op de rails krijgen. Dat Pidcock aanwezig was, lijkt te bevestigen dat hij ook in 2025 voor INEOS Grenadiers zal rijden.

Tom Pidcock joins Ineos teammates for the first time since Il Lombardia de-selection 🇬🇧



British team hit 30-rider limit but their transfer activity might not be overhttps://t.co/ayLP5l6zlb 🫶 pic.twitter.com/tNnEJuZMA1