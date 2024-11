Tom Boonen over het vrouwenwielrennen: "Echt bizar om naar te kijken"

In het vrouwenpeloton was Lotte Kopecky een van de beste rensters van het seizoen. Toch kijkt Tom Boonen soms vreemd op tijdens deen wedstrijd van de vrouwen op de weg.

Het vrouwenwielrennen wordt steeds populairder, maar ook het niveau stijgt jaar na jaar. De wedstrijden worden spannender, zoals de Giro en de Tour die pas op de laatste dag beslist werden. Ook het WK was spannend.

Tom Boonen kijkt ook naar de vrouwenwedstrijden, zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Want vaak zijn het ook echt straffe koersen. Die vrouwenwedstrijden zijn soms bizar om naar te kijken", vindt Boonen echter ook.

"Koerstactisch snap ik 80 procent van de tijd niet wat er gebeurt. Het is allemaal zo anders dan de mannenwedstrijden." Een vroege ontsnapping is er soms gewoon niet bij de vrouwen, terwijl dat binnen de mannen wel het geval is.

Boonen en Beyen zien groot niveauverschil

Volgens Boonen is het niveauverschil tussen de top en de categorie daaronder nog altijd te groot. Commnetator Ine Beyen ziet deat verschil ook. "Het vrouwenwielrennen heeft gewoon geen tussencategorie."

Het ontbreken aan aparte wedstrijden voor beloften kan een verklaring zijn. Goede junioren moeten het direct opnemen tegen profs. In 2025 is er voor het eerst een apart WK U23 voor vrouwen. "Eindelijk een stap in de goeie richting."