Patrick Lefevere naar de Masked Singer? "Jij hebt dat al gedaan, in zo'n pak"

Het wielrennen was dit seizoen vertegenwoordigd in de Masked Singer. Wout van Aert maakte er een blitzoptreden.

Geen mens die eraan twijfelde toen Eekhoorn op het toneel van de Masked Singer verscheen. Iedereen herkende prompt de renner van Visma Lease a Bike.

Een weekje later werd hij ontmaskerd. Tom Boonen vertelt aan Het Nieuwsblad dat hij al een paar keer gevraagd werd voor het programma, maar nog nooit toezegde.

Het zou volgens hem wel iets zijn voor Patrick Lefevere. Al weet Boonen nog te vertellen dat de CEO van Soudal-QuickStep dat al eens deed, als paashaas.

“Een idee van de ploegleiding. Jolien D’hoore had nog zo’n pak liggen van in haar tijd bij SD Worx”, vertelt hij. “Neen, er bestaan geen beelden van. Ik heb toegezegd, maar zonder te zingen want mijn stem herkent iedereen.”

“Ik ben toch tamelijk snel ontmaskerd. Die vrouwen waren allemaal tegen elkaar beginnen vertellen dat ik het zou doen. Volgens mij wist iedereen het al nog voor ik op het podium stond.”