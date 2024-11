Remco Evenepoel geeft het nu open en eerlijk toe: "Zat in een diep dal"

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen in Parijs twee gouden medailles. Al heeft hij daar niet echt van kunnen genieten op het moment zelf.

Het was een bewogen jaar voor Remco Evenepoel. Hij begon goed met de Figueira Champions Classic, rit- en eindwinst in de Ronde van de Algarve en ritwinst en een tweede plaats in Parijs-Nice. In de Ronde van het Baskenland liep het mis met een zware valpartij.

Evenepoel liep een breuk in zijn schouderblad en sleutelbeen op. "Twintig dagen heb ik alleen maar vorm verloren en toen was het 1 mei, minder dan twee maanden voor de Tourstart", blikt hij terug bi Het Nieuwsblad.

Evenepoel over olympische medailles in Parijs

In de Tour werd Evenepoel derde, maar vooral op de Olympische Spelen pakte Evenepoel uit. Hij pakte zowel in de tijdrit als een week later in de wegrit goud. Al heeft hij van zijn eerste medaille niet echt kunnen genieten.

Dat kwam pas na zijn tweede medaille en toen Evenepoel voor een paar dagen op vakantie vertrok met zijn vrouw Oumi naar Griekenland. Pas daar drong het tot Evenepoel door, op een ligstoel aan het zwembad.

"Als je er dan over spreekt met je tweetjes, besef je hoe speciaal het was. Zeker als je weet dat ik de maanden ervoor in een diep dal zat", geeft Evenepoel toe. De val in het Baskenland had er dus ook stevig ingehakt.