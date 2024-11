Remco Evenepoel heeft het nog altijd moeilijk dat hij trofee niet kreeg

Remco Evenepoel heeft er een boerenjaar op zitten. Dat leverde hem ook de nodige trofeeën op.

Remco Evenepoel werd dit jaar verkozen tot winnaar van de Kristallen Fiets. Deze week kwam daar ook nog eens de Flandrien bij. Het was de tweede keer dat Evenepoel won. In 2022 kreeg hij de trofee een eerste keer. Vorig jaar ging die naar Jasper Philipsen en daar had Evenepoel het toch wel moeilijk mee.

“Eigenlijk wel”, vertelt Evenepoel aan Het Nieuwsblad. “Maar het was close en Jasper had ook een straf seizoen met vier etappes en de groene trui in de Tour.”

Dit jaar won Evenepoel nochtans niet zo vaak als het jaar ervoor. In 2023 had onze landgenoot 13 overwinningen, dit jaar waren er dat ‘maar’ 9. Hij weet echter wel dat de kwaliteit dit jaar boven de kwantiteit ging.

“Die twee olympische titels steken erboven uit. En er is die derde plaats in de Tour. In amper 35 dagen heb ik de basis gelegd voor deze trofee. Het stemt me vooral tevreden dat ik drie seizoenen van een heel hoog niveau op rij heb afgeleverd.”

En voor een extra trofee vindt Evenepoel altijd wel een plaatsje. “Het is handig om nu een tweede Flandrien te hebben. De vorige staat bij mijn ouders in Schepdaal, deze verhuist mee naar Calpe.”