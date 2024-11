Sven Nys ziet toptalent zich klaarstomen voor de top: "Meteen op de afspraak"

Baloise Trekt Lions beleeft opnieuw een goede start van het seizoen met Lars van der Haar en Thibau Nys. En er staat ook bij de jeugd een nieuw talent klaar.

Lars van der Haar (Beringen, Woerden, Koppenbergcross) en Thibau Nys (Overijse en het EK) zijn de enige twee crossers die al meermaals gewonnen hebben dit seizoen. Allebei rijden ze voor Baloise Trek Lions.

Het gaat dus opnieuw goed met de ploeg van Sven Nys, die ook nog Pim Ronhaar in zijn ploeg heeft. De Nederlander kende een moeilijke voorbereiding en reed nog maar vier crossen. Hij zal ook nog naar een topniveau groeien.

Nys ziet toekomst voor Haverdings

En met David Haverdings (20) wordt ook al aan de toekomst gewerkt. De Nederlander zag afgelopen weekend nog de Europese titel bij de beloften door zijn neus geboord door een kettingbreuk in de laatste ronde.

Sven Nys gelooft alleszins in Haverdings. "Hij is nog maar 20 jaar en er moet ieder jaar progressie worden gemaakt, maar die stap is nu heel groot geweest. Zondag kregen we bevestiging van wat we al een paar maanden zagen", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Nys ziet Haverdings dit jaar dan ook domineren bij de beloften, ook al zijn de wedstrijden voor die categorie beperkt. "Dit was de eerste en hij was meteen op de afspraak", stelt Nys nog.