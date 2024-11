Pechmoment voor Remco Evenepoel absoluut bepalend geweest en dat verklaart al heel wat: "Het is niet abnormaal"

Sommigen vragen zich af hoe 'normaal' bepaalde ontwikkelingen nog zijn. Remco Evenepoel kende naast zijn realisaties in 2024 ook een pechmoment. Dat verklaart mogelijk waarom hij nog niet dichter aanleunt bij het niveau van Tadej Pogacar.

Niet enkel Pogacar stak er in 2024 bovenuit, maar ook zijn hele ploeg. Cyrille Guimard beantwoordt bij Cyclism'Actu de vraag of het UAE van 2024 sterker is dan het Jumbo-Visma van 2023. "Dat is een moeilijke. Jumbo-Visma deed iets wat nog nooit iemand gedaan had: de drie grote ronden winnen en bij één van die grote ronden het volledige podium inpalmde."

In deze snelle tijden telt echter enkel nog de realiteit van vandaag. "De heerschappij van UAE zorgt ervoor dat de prestatie van Jumbo-Visma van vorig jaar op de achtergrond raakt." De vraag is dan waarom UAE en Pogacar zo domineerden. "Er zijn altijd verklaringen.. Ik denk in de eerste plaats aan de ernstige crash in het Baskenland met Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel..."

Sterke Pogacar = sterke ploegmaats

Dat uitgerekend Evenepoel en Vingegaard erbij lagen, kende grote gevolgen. "Deze twee renners hadden nog steeds invloed op het verdere verloop van het seizoen. Dat was misschien een beetje in het voordeel van UAE", denkt Guimard. "En als de leider geweldig in vorm is, zijn zijn ploegmaats ook geweldig. In een ander team zouden die ploegmaats 20% van hun rendement verliezen."

Nu zijn de teamgenoten van Pogacar dus boven zichzelf uitgestegen. "Collectieve motivatie is iets buitengewoons." Guimard spreekt uit eigen ervaring. "Als je in de roes geraakt van altijd maar te winnen, dan lijkt dat logisch en normaal. Het is des te logischer dat de ploeg met het grootste budget en de beste renners dit kan meemaken."

Dominantie UAE logisch

In zijn glazen bol kijken, kan Guimard niet. Of het lang zal blijven duren, is nog iets anders. Maar het is niet abnormaal dat UAE momenteel zo domineert, gezien de elementen die ik heb aangebracht.