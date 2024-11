Mama van Thibau Nys van haar sokken geblazen: "Had ik niet eens bij stilgestaan"

Dat Thibau Nys crosser zou worden, leek in de sterren geschreven te zijn. Dat hij ook op de weg zou scoren, was niet zo vanzelfsprekend.

In het tv-programma 'DNA Nys' zagen we al hoe de jonge Thibau Nys de jeugdreeksen doorliep in het veldrijden en al vroeg zijn zinnen had gezet op een carrière als renner. Afgelopen zondag werd hij voor het eerst Europees kampioen bij de profs.

Niet alleen in het veld kan Nys uit de voeten, maar ook op de weg. In 2023 boekte Nys twee zeges, dit jaar maar liefst negen. Ook op de weg lijkt een grote carrière te wachten voor Thibau Nys in de toekomst.

Isabelle Nys verbaasd over wegcarrière van Thibau Nys

En dat verbaast ook zijn moeder Isabelle Nys. "Ik had niet eens stilgestaan bij het feit dat hij ook een wegrenner kon worden. En eentje die presteert. Hij zit bij Lidl-Trek ook enorm op zijn plaats", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Nys, die dinsdag zijn 22ste verjaardag viert, is volgens Isabelle Nys enorm bezig met zijn sport en geniet van het professionalisme dat hij bij Lidl-Trek vindt. En daarover wordt er thuis soms wel eens gepraat.

"Dan begint hij te vertellen over de ploegbus, dat ze een schuif hebben met allemaal vakjes met verschillende koeken waaruit hij mag kiezen vooraleer op training te vertrekken."