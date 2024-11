Dit hadden we niet verwacht van Evenepoel: "Pas daar drong het door"

Wat een seizoen heeft Remco Evenepoel achter de rug. Om dat ooit te evenaren zal hij wel heel straf uit de hoek moeten komen.

2024 werd een jaar met een absoluut waw-gevoel voor Remco Evenepoel. Zijn eerste grote mijlpaal zette hij neer met de derde plek in het eindklassement van zijn allereerste Tour de France.

Nog geen twee weken later begon hij aan een ongelofelijke passage op de Olympische Spelen in Parijs. Hij pakte er zowel de winst in de tijdrit als in de wegrit.

Een absolute rollercoaster van overweldigende emoties moet dat geweest zijn, om als mens zoiets mee te maken. “Absoluut. Van die eerste olympische medaille heb ik zelfs niet kunnen genieten”, vertelt Evenepoel verrassend aan Gazet van Antwerpen.

Alle drukte, aandacht en verplichtingen maakten het ontzettend moeilijk. “Pas na die tweede lukte dat. Ik heb achteraf even tijd nodig gehad om te bekomen en me te herzetten.”

De o zo nodige decompressie kwam er uiteindelijk wel. “Vlak na de Spelen gingen Oumi en ik een paar dagen naar Griekenland. Pas daar drong het door, op een ligstoel aan het zwembad met Oumi naast mij.”

Want uiteindelijk was het, door zijn valpartij in het Baskenland, helemaal geen gemakkelijk seizoen. “Als je er dan over spreekt met je tweetjes, besef je hoe speciaal het was. Zeker als je weet dat ik de maanden ervoor in een diep dal zat.”