"Onhoudbare situatie": Sven Nys ziet groot probleem voor het veldrijden

Het veldritseizoen werd dit seizoen een pak compacter gemaakt. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de vergoeding van de renners.

De cross lijkt beetje bij beetje terrein te moeten prijsgeven. De internationalisering loopt veel moeilijker dan in andere wielerdisciplines, wat de zaak zeker niet ten goede komt.

Normaal begon het veldrijden al in september, maar dit jaar was dat al halfweg oktober. Al wou men ook de concurrentie met het WK gravel in Leuven niet aangaan.

“Ik vind het eerste weekend van oktober het logische begin van het crossseizoen in België”, vertelt Sven Nys aan Het Belang van Limburg. “Om de concurrentie met het WK gravel in Leuven uit de weg te gaan is het nu uitzonderlijk een week later.”

Bart Wellens reageert meteen dat de cross ook stevig aan het veranderen. Zijn generaties reed 45 tot 50 crossen op een jaar. Nu wordt er stevig ingedeeld door de renners en mikken ze allemaal op het WK veldrijden.

“De moderne crosser rijdt nog twintig crossen op een seizoen. Dat heeft ook te maken met hoe de sponsors erin staan. Die verwachten ook visibiliteit in de zomer. Twaalf maanden betalen om vijf maanden te presteren, passeert niet meer”, zegt Wellens.

Iets wat Nys alleen maar kan beamen. “Wat Bart zegt: twaalf maanden een zwaar loon betalen om vijf maanden te crossen, is een onhoudbare situatie geworden”, besluit hij.