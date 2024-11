📷 Hij kan weer lachen: Remco Evenepoel reageert met kwinkslag op operatie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel moest deze week een kleine ingreep ondergaan. Ondertussen zit de olympische wel weer op zijn fiets.

Een week geleden hervatte Remco Evenepoel de trainingen nadat hij een maand van de fiets bleef. De olympische kampioen ging op zaterdag 9 november zo'n 80 kilometer rijden, op 10 november ging hij 10 kilometer lopen.

Deze week bleef het stil op het Strava-account van Evenepoel, tot het duidelijk werd dat Evenepoel een operatie aan zijn wijsheidstanden had ondergaan. Op TikTok verscheen Evenepoel met gezwollen wangen.

Lang heeft de operatie Evenepoel niet van de fiets gehouden. Zaterdag zat Evenepoel weer op zijn fiets voor een tochtje van net geen 63 kilometer. Op Strava verwees Evenepoel met een kwinkslag naar de ingreep. "Leren om een paar tandjes lichter te rijden. Back at it, part two."

Wout van Aert ook weer op pad in Spanje

Ook Wout van Aert werkt in Spanje verder aan zijn stage. Hij trok er zaterdag op uit voor een tocht van zo'n 85 kilometer met net geen 1000 hoogtemeters in de buurt van Denia. Daarmee zit Van Aert alweer aan 500 kilometer deze week.

Die grens van 500 kilometer per week overschreed Van Aert vorige week voor het eerst, met toen zo'n 4000 hoogtemeters. Deze week zijn dat al meer dan 6500 hoogtemeters, wat aangeeft dat Van Aert de intensiteit steeds meer opdrijft.