Toon Aerts legt keuze uit en dient critici van antwoord: "Uiteindelijk..."

Toon Aerts stond afgelopen zaterdag in Merksplas voor de tweede keer dit seizoen op het podium. En dat ondanks zijn slechte startpositie.

Door zijn dopingschorsing was Toon Aerts al zijn UCI-punten verloren en moest hij van nul herbeginnen. Dat betekende echter ook dat hij helemaal achteraan moest starten, wat een stevig nadeel is.

Aerts werd bij zijn comeback in februari echter meteen twee keer vierde in Sint-Niklaas en Brussel. Dit seizoen loopt het wat moeizamer voor Aerts, maar op de Koppenberg werd hij wel derde en zaterdag in Merksplas tweede.

Toon Aerts over startpositie, UCI-punten en Wereldbeker

Vorig seizoen sloot Aerts af op de 244ste op de UCI-ranking, intussen is hij opgeschoven naar de 77ste plaats. Dat is al een sprong voorwaarts, maar Aerts staat wel nog altijd minstens op de derde startrij.

Aerts koos er bewust voor om in september en oktober niet in het buitenland te gaan crossen om UCI-punten te verzamelen. "Ik kreeg daar wat commentaar op", zei Aerts bij Play Sports. "Zo ik heb ploegmaten die dat wel gedaan hebben."

"Zij hebben ook een pak meer UCI-punten, maar staan uiteindelijk nog altijd op dezelfde startrij. Deze week start de Wereldbeker (zondag in Antwerpen, nvdr.). Als ik daar bij de eerste 16 eindig, mag ik de volgende manche op de eerst twee rijen starten." En in de Wereldbeker zijn ook de meerste UCI-punten te verdienen.