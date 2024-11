Ex-trainer van Tim Merlier twijfelt niet: "Ondertussen weet hij dat wel"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier heeft na elf jaar afscheid moeten nemen van zijn coach Erwin Borgonjon. Hij gaat aan de slag bij Tudor, maar denkt dat Merlier in goede handen is.

Op 14 november deden Merlier en Borgonjon samen een laatste rit van zo'n 100 kilometer in de buurt van Wortegem-Petegem, de thuisgemeente van de Europese kampioen. "Hier stopt dus de samenwerking", schreef Merlier bij zijn activiteit op Strava.

Na elf jaar stopt de samenwerking tussen Merlier en Borgonjon, die laatste gaat dus aan de slag bij Tudor. Merlier krijgt nu Frederik Broché, de voormalige technisch directeur bij Belgian Cycling, als trainer bij Soudal Quick-Step.

Borgonjon ziet Merlier ook in 2025 scoren

Ondertussen is Merlier met onder meer Remco Evenepoel en Mikel Landa in de Verenigde Staten voor testen in de windtunnel van Specialized. Een schema voor het nieuwe seizoen kreeg Merlier niet meer van Borgonjon.

"Ik heb een uitgebreid overleg gehad met zijn nieuwe trainer en de overdracht is heel vlot verlopen”, zegt Borgonjon bij Het Nieuwsblad. Borgonjon denkt echter niet dat er veel gesleuteld zal worden aan de succesformule van Merlier.

"Tim weet ondertussen ook wel al hoe hij moet trainen. Heel veel zal hij niet veranderen. Ik ben er zeker van dat hij even goed gaat zijn", besluit Borgonjon nog. Afwachten of de Europese kampioen de lijn van dit jaar kan doortrekken met zijn nieuwe trainer.