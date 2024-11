Niels Albert verrast over bondscoach: "Een voordeel voor Angelo De Clercq"

Angelo De Clercq is de nieuwe bondscoach van het veldrijden. Dat hij de zoon is van Mario De Clercq kan volgens Niels Albert alleen maar een voordeel zijn.

Een grote verrassing was het niet, toen Belgian Cycling bekendmaakte dat Angelo De Clercq de opvolger van Sven Vanthourenhout werd in het veldrijden.

Voor Niels Albert is het een heel goede keuze. Hij deed al ontzettend veel ervaring op aan de zijde van Sven Vanthourenhout en mag het nu alleen doen. Op die manier is er voor veel continuïteit gekozen.

Al wordt er wel gewezen op het feit dat zijn vader Mario aan de slag is bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Voor Albert moet dat allemaal geen probleem vormen.

“Voor mij is het een voordeel dat Angelo de zoon van Mario is. Zo heeft hij altijd een klankbord dichtbij”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Mario is uiteraard verbonden aan de ploeg van Jurgen Mettepenningen — Angelo is daar als jonge gast trouwens ook begonnen als ploegleider — maar dat is geen struikelblok. Mario kent de cross door en door en hij is verstandig.”

Angelo zal ongetwijfeld bij zijn vader ten rade gaan als dat nodig is. “Hij zal Angelo rustig kunnen houden op de moeilijke momenten — Mario heeft de grootste stormen meegemaakt in zijn carrière, hij is een meester in relativeren.