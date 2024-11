Onthuld: 'Dit bedrag moet Van Gils aan Lotto Dstny betalen om te vertrekken'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Maxim Van Gils en Lotto Dstny leven op voet van oorlog. De renner wil de ploeg verlaten door zijn contract te ontbinden.

Een transfer als je nog een contract hebt, het kan in het wielrennen. Dan moeten de drie partijen wel een overeenkomst sluiten. Al is dat niet eenvoudig.

Cian Uijtdebroeks deed het Van Gils al voor, toen hij de overstap maakte naar Visma Lease a Bike. BORA-hansgrohe ging toen akkoord, na veel vijven en zessen. Wout Van Aert deed het in het verleden dan weer via de rechtbank.

Of Van Gils, Lotto Dstny en Red Bull-BORA-hansgrohe een akkoord kunnen vinden is moeilijk in te schatten. Het zou vooral Lotto Dstny zijn dat moeilijk doet.

Al is er nog een andere oplossing. Van Gils kan zijn contract effectief eenzijdig opzeggen. Dan moet hij in principe het resterende loon aan de ploeg betalen.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een bedrag tussen 1 en 1,2 miljoen euro. In theorie kan dat bedrag voor de rechtbank nog maximaal verdubbeld worden.

Het gaat dus naar alle waarschijnlijkheid om een bedrag tussen 1 en 2 miljoen euro dat de renner moet ophoesten. Of hij dat kan betalen is de vraag.

Dat Lotto Dstny niet akkoord wil gaan met een deal is vooral uit vrees dat ook andere renners, bijvoorbeeld Jarno Widar, een dergelijke stap zullen willen zetten.