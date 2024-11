Mathieu van der Poel blijft beproefd recept herhalen en lijkt met gedachten helemaal niet bij Belgische winter te zitten

Het is ondertussen het beproefd recept van Mathieu van der Poel geworden en daarom blijft hij het ook herhalen. Het trainen in Spanje heeft hem dan ook geen windeieren gelegd.

In deze periode van het jaar zijn er wel meerdere wielerploegen die zich met een stage in Spanje klaarstomen voor het begin van het nieuwe wegseizoen. Mathieu van der Poel daarentegen kiest wel vaker voor een uitstapje naar Spanje. Die aanpak heeft er al dikwijls voor gezorgd dat hij kan pieken richting zijn grote doelen in het wegseizoen.

In België zien we hem toch vooral graag crossen tijdens de winter. Ondertussen is er ook sprake van een eerste winterprik in de Lage Landen. Die winterse omstandigheden zijn bij Van der Poel nog altijd heel ver weg. Dat maakt het Strava-account van Freddy Ovett, vaak een trainingspartner van Van der Poel in Spanje, wel heel duidelijk.

Van der Poel traint nog steeds graag in de zon

Bij een fietstocht van voorbije maandag werd ook een fotootje van Van der Poel geplaatst en het zonnetje was daar wel degelijk aanwezig. Er was ook wel enige schaduw door de bomen langs te kant, maar dat is nog heel wat anders dan geconfronteerd te worden met koude temperaturen en sneeuw. Voorlopig blijft het bij trainen met Ovett in de zon.

Het was een fietstocht in de buurt van Dénia van een afstand van 86 kilometer. Goed om een hoogteverschil van 1374 hoogtemeters te overbruggen. Van der Poel en Ovett hielden er zich zo'n 2 uur en 46 minuten mee bezig. Het lijkt er niet op dat Mathieu van der Poel de aangename trainingsomstandigheden ook maar enigszins moe is.

Van der Poel duikt wellicht toch het veld in

Desondanks zou hij volgens de laatste geruchten in de eindejaarsperiode wel wat tijd vrijmaken om het veld in te duiken.