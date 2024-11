'In deze periode mag terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld verwacht worden'

Over de terugkeer van Mathieu van der Poel is er nog maar weinig geweten. Al zijn er nu toch geruchten over wanneer de wereldkampioen het veld zou induiken.

Van Wout van Aert is ondertussen duidelijk dat hij na 19 december opnieuw het veld zal induiken. Volgens Visma-Lease a Bike zou het programma van Van Aert in het veld december bekend worden gemaakt.

Bij wereldkampioen Mathieu van der Poel blijft het voorlopig stil. De Nederlander traint ondertussen al een tijdje in Spanje, maar over een terugkeer naar het veld is er van Alpecin-Deceuninck of Van der Poel nog geen nieuws.

Van der Poel in de eindejaarsperiode in het veld?

Sporza legde zijn oor te luister bij enkele organisatoren en de eindejaarsperiode wordt daar genoemd voor de terugkeer van Van der Poel. Daarmee zou Van der Poel hetzelfde stramien van de voorbije jaren volgen.

Vorig jaar begon de wereldkampioen op 16 december in Herentals zijn seizoen, al was het initieel de bedoeling dat hij pas op 22 december in Mol zou terugkeren. In totaal reed Van der Poel 14 crossen, waarvan hij er 13 won.

Het weekend van 21 en 22 december lijkt dan ook een realistische optie voor de terugkeer van Van der Poel. Dan worden er zowel in Hulst als in Zonhoven Wereldbekers gereden, op 23 december staat de Superprestige in Mol op het programma.