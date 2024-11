Victor Campenaerts over vertrek bij Lotto Dstny: "Dat kreeg ik te horen"

Victor Campenaerts vertrekt na drie jaar weer bij Lotto Dstny. En dat terwijl hij wel een mondeling akkoord had met de ploeg om te blijven.

In 2022 keerde Victor Campenaerts terug naar de Lotto-ploeg. In 2018 en 2019 reed hij al eens voor de Belgische ploeg. Hij pakte toen onder meer zijn tweede Europese titel tijdrijden en brak het werelduurrecord.

Na drie jaar zit het tweede avontuur van Campenaerts bij Lotto Dstny erop. Hij won in 2022 de Tour of Leuven, in 2023 de Druivenkoers en een tijdrit in de Ronde van Luxemburg. De ritzege in de Tour dit jaar was het absolute hoogtepunt.

Campenaerts over vertrek bij Lotto Dstny

Campenaerts rijdt de komende drie jaar bij Visma-Lease a Bike, maar kon blijven bij Lotto. "Ik had een mondelinge overeenkomst met Lotto, maar de sponsoren raakten er niet uit", zegt Campenaerts in de podcast Geraint Thomas Cycling Club.

"Vervolgens krijg je al gauw te horen dat je oud bent met al die jonge renners rondom je. Ook al is er natuurlijk altijd nog Geraint Thomas die ouder is", knipoogde Campenaerts naar de 38-jarige Welshman.

"Door die onzekerheid keek ik zeker bij andere teams, ook bij INEOS Grenadiers", onthult Campenaerts. "Uiteindelijk werd het dus een terugkeer naar het oude nest." Campenaerts reed in 2016 en 2017 voor LottoNL-Jumbo, dat nu Visma-Lease a Bike heet.