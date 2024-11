Bruyneel heeft uitstekend nieuws voor Van Gils en slecht nieuws voor UCI en Heulot: "Hij is helemaal niet tevreden"

Johan Bruyneel heeft de feiten op een rijtje geplaatst over de zaak-Van Gils, zoals die nu in de wielerwereld bekend is. Heulot zal zijn renner moeten laten gaan, daar kan ook de UCI niets aan doen.

Bruyneel legt in The Move uit hoe het zit. "Twee maanden geleden werd Lotto gecontacteerd door Alex Carera, de nieuwe manager van Maxim Van Gils. Als ik de teammanager van Lotto zou zijn, zou ik denken: "Waarom in godsnaam contacteert die kerel mij?" Er valt niets te bespreken, want je hebt net een contractverlenging voor twee jaar afgesloten."

Die zal dus verbroken worden. "Het is ironisch dat Carera Uijtdebroeks weghaalde tegen de zin van BORA-hansgrohe en nu Van Gils richting BORA brengt. De zaak-Van Gils is redelijk duidelijk. De Belgische wet van 1978 maakt een vertrek mogelijk. Hij kan onmiddellijk zijn contract verbreken en moet dan de resterende termijn van zijn contract uitbetalen."

Juridische situatie in zaak-Van Gils duidelijk

Dat is nog 25 maanden en komt neer op 1,1 of 1,2 miljoen euro. "Dat kan hij natuurlijk enkel doen als hij elders een veel beter contract krijgt. Carera schat de waarde van een renner als Van Gils waarschijnlijk op 2 miljoen euro per jaar. Het is ook mogelijk dat de nieuwe ploeg van Van Gils een deel betaalt. Dit is de juridische situatie in België."

Met de UCI is er nog een betrokken partij. "De UCI-regels houden in dat een renner alleen een ploeg kan verlaten in de loop van zijn contract als er een akkoord is tussen alle partijen. Anders kan de renner een boete of een schorsing krijgen. Dit zal niet gebeuren. De UCI-regels zijn niet legaal als die gebruikt moeten worden in een rechtbank. De UCI zou de rechtszaak altijd verliezen."

Lotto moet Van Gils laten gaan

"Lotto zal zijn renner moeten laten gaan en zal het geld krijgen waar het nog recht op heeft", is Bruyneel duidelijk over de gevolgen. "Voor de Lotto-ploeg is het een grote aderlating. Het teammanagement moet gefrustreerd zijn, want je kan geen vervanger meer halen. Financieel is het niet vreselijk, maar teammanager Heulot wil succes. Hij is helemaal niet tevreden en op menselijk vlak is het ook een ontgoocheling."