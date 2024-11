Toprenner in verval? Deze man neemt het op voor Primoz Roglic en zegt waarom hij zeker niet mag worden afgeschreven

Door zijn leeftijd worden er steeds meer vraagtekens gesteld bij Primoz Roglic. Is hij een toprenner in verval? De Sloveen is ondertussen al 35.

Dan wordt al snel gezegd dat het beste achter de rug is. Roglic strandde in 2020 op een minuut van Tourwinst, maar is sindsdien niet meer dicht in de buurt gekomen van geel in Parijs (of Nice). Is Roglic een renner in verval? "Voor mij is dat absoluut niet het geval", spreekt Roger Adria dat in Marca tegen. "Hij heeft dit jaar de Dauphiné en de Vuelta gewonnen. Als dat al wordt beschouwd als minder goed presteren..."

Het is niet onlogisch dat Adria hem verdedigt, want de Spanjaard is een ploegmaat van Roglic bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "In de Vuelta heeft hij één van zijn beste prestaties neergezet. Hij was daar aan het vliegen. Ik denk dat hij in de toekomst nog steeds super competitief zal zijn, zoals dat ook nu het geval is. Hij gaat er alles aan doen om mee te doen voor de prijzen."

Roglic wil nog steeds Pogacar kloppen

Roglic wil nog altijd de Tour winnen, maar moet in het grootste wielercircus ter wereld onder meer afrekenen met een oppermachtige Pogacar. "Roglic gaat er alles aan doen om competitief te zijn en hem te verslaan in de Tour, wat het doel is. Renners zoals hij, die zoveel koersen hebben gewonnen, kunnen niet zomaar worden afgeschreven."

Tegelijkertijd is er ook wel enig realisme. "Met het niveau dat Pogacar haalt, zal het moeilijk zijn om hem te verslaan. We zien dat Pogacar net zoals Merckx waarschijnlijk één van de grootsten aller tijden zal zijn. Soms is zijn dominantie zelfs een beetje saai. Ik weet wel zeker dat er in de toekomst renners zullen zijn die hem uitdagen."

Red Bull verhoogt het budget

Adria rekent er ook op dat de verhoging van het budget bij Red Bull Roglic zal helpen om nog beter omringd te worden.