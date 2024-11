Demi Vollering geeft Lotte Kopecky de volle laag na afscheid bij SD Worx

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Demi Vollering verliet na dit seizoen de ploeg van Lotte Kopecky. Ze trekt naar FDJ-Suez en rekent nu helemaal af met onze landgenote.

Je moest geen wielerexpert zijn om te zien dat de relatie tussen Demi Vollering en Lotte Kopecky niet meer was wat die moest zijn. De Nederlandse gaf in haar thuisland een ontnuchterend interview over Kopecky.

Aan het NRC vertelt Vollering dat Kopecky meer en meer op zichzelf was. “Op zich snap ik dat ook wel, met al die verwachtingen die ze van haar hebben in België”, vertelt Vollering. “Maar ze was wel erg gefocused op volgend jaar, wanneer ik er niet meer ben.”

De twee hadden in dezelfde koers telkens elk hun plan. “Het hele seizoen werd er, als ik samen met Lotte een wedstrijd reed, gekoerst met twee plannen. Een plan voor met Lotte, een plan voor met Demi. Maar ik heb gewoon een strakke tactiek nodig.”

De relatie werd alsmaar slechter en slechter, met als exponent de koninginnenrit van de Ronde van Romandië waar de twee tegen elkaar koersten. Vollering won, Kopecky pakte het geel. Er werd gekozen voor het geel van Kopecky.

Volgens verschillende bronnen spraken de twee niet meer met elkaar. “Ik heb dat het hele seizoen geprobeerd”, zegt Vollering nog. “Maar ik merkte dat de communicatie maar van één kant kwam. In Romandië vermeden we elkaar een beetje. Toen dacht ik: nu is het gewoon klaar.”