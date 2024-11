Jan Bakelants snapt het helemaal niet: "Moet toch door Primoz Roglic zijn"

Het is nog eventjes wachten op het nieuwe wielerseizoen. Het is uitkijken welke transfers allemaal zullen renderen.

Jan Bakelants mag dan al eventjes gestopt zijn met koersen, onze landgenoot blijft het wielerwereldje van heel erg dichtbij opvolgen.

Zij kijkt hij op van de keuzes die Red Bull-BORA-hansgrohe op de transfermarkt allemaal gemaakt heeft. “Op het eerste gezicht lijkt die ploeg versterkt op klassiek vlak”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Volgens Bakelants is dat werk met de natte vinger geweest. “Het is een beetje zoals Dagobert Duck met geld naar een prikbord gooien en hopen dat er iets wordt geraakt. Ik bespeur er geen echte strategie achter.”

Hij noemt de renners bij naam. “Pithie, sterk dit voorjaar, vind ik op zich nog wel een boeiende transfer. Maar Tratnik? Dat zal toch meer op voorspraak zijn geweest van Primoz Roglic (ook Sloveen) dan in de stellige overtuiging dat hij in 2025 opnieuw de Omloop wint.”

“En Lazkano? Ik wil het nog zien. Ik kan me vergissen maar... met jongens zonder Van der Poel- of Van Aert-gehalte, die het nog allemaal moeten bewijzen, lijkt de zekerheid op ‘return on investment’ me eerder klein.”