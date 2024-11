Komt De Clercq in de problemen met Van Aert? "Die tijd is voorbij"

Angelo De Clercq is de nieuwe bondscoach in het veldrijden. Hij is echter nog zeer jong, als je hem naast bepaalde renners zet.

Het veldrijden is een totaal andere discipline geworden dan pakweg 25 jaar geleden. Ook de aandacht die de sport krijgt is stevig veranderd.

Eén ding valt wel op: Angelo De Clercq is als nieuwe bondscoach in het veld amper 32 jaar oud. Dat is maar weinig verschil met de mannen waarover hij ‘de baas’ wordt. Wout van Aert scheelt nog geen drie jaar met hem.

De Clercq heeft geen probleem met dat kleine leeftijdsverschil. “Ik ben daar niet bang voor. Overal worden coaches jonger”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Je ziet het ook in het voetbal. De tijd dat je minstens 45 moest zijn en grijs haar moest hebben om coach te worden, is voorbij. Bovendien zijn de renners van vandaag allemaal volwassen en verstandig.”

Op het EK was hij best nerveus, omdat hij voor het eerst alleen het woord moest voeren, zonder Vanthourenhout erbij. “Maar het is allemaal goed gelopen. Helemaal nieuw ben ik ook niet, ook niet voor Van Aert. Op het WK in Hoogerheide in 2023 zat ik ook al in de staf.”