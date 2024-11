Paul Herygers ziet het plots somber in voor Europees kampioen Thibau Nys

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys vond in Antwerpen niet zijn parcours en zakte halfweg cross stevig weg. Ook zondag in Dublin wordt er niet meteen een nieuwe zege van Nys verwacht.

De voorbije weken deed Thibau Nys het uitstekend met zeges in Overijse, op het EK en in Lokeren. In Merksplas en Hamme viel Nys naast het podium, maar deed hij wel telkens mee tot het einde voor de zege.

Dat was in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen niet het geval. Nys ging wel goed van start, maar zakte steeds verder weg. Uiteindelijk werd hij dus twaalfde op iets meer dan anderhalve minuut van Iserbyt.

Wachten op nieuwe zege van Nys

Het is al sinds het EK van begin november geleden dat Nys nog eens stevig uitpakte. Paul Herygers wacht dan ook op een nieuwe flits van Nys. "Maar ik kan daar nog geen cross opplakken", zegt hij bij Sporza.

"Dat zal ook zondag, in Dublin, niet gebeuren. De renners krijgen in Ierland een zeer drassige en mottige omloop", voorspelt Herygers nu al. Al vindt Herygers wel dat Nys goed aan het rijden is, het parcours zat hem alleen tegen.

Toch wordt het voor Nys stilaan tijd om nog eens toe te slaan, vindt Herygers wel. "Die flitsen van Nys moeten er wel weer komen, want over drie weken komen er nog kleppers instappen."