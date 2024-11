Bart Wellens stevig onder de indruk van Eli Iserbyt: "Als je dat kan..."

Eli Iserbyt ontpopte zich in Antwerpen tot specialist in het zand. Bart Wellens is lovend over hoe de Belgische kampioen de voorbije jaren aan zijn zwakke punt heeft gewerkt.

Voor Eli Iserbyt was het eindelijk nog eens prijs. De Belgische kampioen kreeg zaterdag hulp van zijn ploegmaat Vanthourenhout, zondag in Antwerpen was Iserbyt gewoon de beste. Zelfs op een zandparcours.

Toeval is het echter niet, vorig jaar werd Iserbyt al derde in Antwerpen na Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Bart Wellens was dan ook onder de indruk van de manier waarop Iserbyt door het zand reed in Antwerpen.

Wellens onder de indruk van Iserbyt

"Om als niet-specialist in het zand weg te rijden van specialisten als Sweeck en Vandeputte, dan ben je los den beste", stelde Wellens bij Het Nieuwsblad. En dat terwijl het zand vroeger altijd een struikelblok was.

Maar Iserbyt pakte dat probleem aan door in september 2023 een zandbak in zijn tuin te laten aanleggen van zo'n 20 meter lang. "Eli wordt beloond voor het feit dat hij vorig jaar een zandbak in zijn tuin heeft laten leggen", stelt Wellens.

Dankzij de overwinningen in Kortrijk en Antwerpen lijkt het vertrouwen bij Iserbyt opnieuw terug te zijn. Net voor de start van de twee belangrijkste maanden in het veld lijkt dat net op tijd te zijn.