Eli Iserbyt voelt zich geviseerd: "Als Nys en Van der Haar dat doen..."

Er was dit weekend veel te doen over de tactiek van Pauwels Sauzen-Bingoal in Kortrijk, vooral Christoph Roodhooft uitte kritiek. Eli Iserbyt verdedigt echter zijn ploeg.

"Die mannen van Mettepenningen (Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, nvdr.) hinderen voortdurend de andere renners. Een droevige manier om sport te bedrijven", zei Roodhooft zondag bij Sporza.

Eli Iserbyt won zaterdag in Kortrijk, zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout stopte af en hield onder meer Niels Vandeputte en Jente Michels af. Ook in Antwerpen liet Vanthourenhout één keer een gat vallen voor Iserbyt.

Iserbyt vindt kritiek Roodhooft overdreven

"Zaterdag is er veel over te doen geweest, ik vind dat onterecht", zegt Iserbyt in de podcast Kop over Kop. "Michael en ik weten perfect wat de ander kan op dat moment, dat zie je wel snel tijdens een wedstrijd."

"Het zou raar zijn als we niets proberen. Het ziet er misschien niet mooi uit, maar het wordt ook een beetje opgeblazen", stelt Iserbyt. "In Lokeren deed Van der Haar dat voor Nys, en dan wordt er ook niets over gezegd."

"Het wordt wel heel vaak aan onze ploeg (Pauwels Sauzen-Bingoal, nvdr.) verbonden. Ergens vind ik het jammer dat het bij de cross hoort, maar de parcoursen zijn zo geëvolueerd dat alle technische passages er bijna worden uitgehaald."