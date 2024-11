Jonas Vingegaard zet Bernard Hinault op zijn plaats na kritiek: "Als je zoiets zegt"

Jonas Vingegaard kende een moeilijk jaar met zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deen zette niet lang na de Tour een punt achter zijn seizoen en kreeg daar kritiek voor. Nu antwoordt de Deen daarop.

De voorbije jaren focuste Jonas Vingegaard vooral op rittenkoersen, en met succes. De Deen won twee keer de Tour, Tirreno-Adriatico, de Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Polen.

Dit jaar reed Vingegaard met de Clasica San Sebastian voor het eerst in bijna twee jaar nog eens een eendagskoers. De Deen gaf op en reed daarna enkel nog de Ronde van Polen. Op 18 augustus zette Vingegaard een punt achter zijn seizoen.

Dat leverde hem kritiek op van Bernard Hinault. "Vingegaard wekt de indruk minder van koersen te houden dan Pogacar of Evenepoel. Coureurs houden toch van wedstrijden? Ik vraag me af of hij er wel écht heel erg van houdt", zei hij toen bij Cyclism'Actu.

Vingegaard niet opgezet met uitspraken Hinault

Vingegaard dient de Fransman nu van antwoord. "Als je zoiets zegt, heb je misschien niet in gedachten wat er dit jaar met mij is gebeurd. Als ik niet was gevallen, had ik natuurlijk meer wedstrijden gereden", zegt hij bij Ekstrabladet.

"Met die val denk ik niet dat je van mij kon verwachten dat ik de rest van het seizoen gewoon top ben. Ik denk niet dat hij weet hoe erg het is geweest. Velen onderschatten hoe zwaar de voorbereiding op de Tour is geweest."