Revelatie Felipe Orts onder de indruk van Wout van Aert: "Een groot renner, maar..."

Felipe Orts is een van de revelaties van het huidige veldritseizoen. De Spanjaard werd tweede op het EK en stond ook in Niel en Hamme op het podium.

De voorbije jaren liet Felipe Orts zich af en toe eens opmerken met een uitschieter, maar echt een vaste waarde was hij nooit. Dat lijkt sinds dit seizoen, met zijn overstap naar Ridley Racing Team, toch anders te zijn.

Orts heeft met Richard Groenendaal nu voor het eerst een ploegleider. Hij geeft Orts tips over het parcours of de strategie. En dat wierp al zijn vruchten af, zo was Orts onlangs de beste in het Nederlandse Rucphen.

Toch droomt Orts van meer. "Een tv-cross winnen. Dat is heel belangrijk voor mij", zegt Orts bij Het Nieuwsblad. Hij was er al enkele keren dichtbij, zoals op het EK, maar telkens was er net iemand beter.

Orts ging trainen met Wout van Aert

Orts reist elke week heen en weer tussen België en Spanje. In oktober bleef hij wel een hele maand in België en ging hij een paar keer fietsen met Wout van Aert, die toen weer begon te fietsen na zijn val in de Vuelta.

De Spanjaard was onder de indruk van Van Aert. "Hij is een topkerel. Een groot renner, maar een heel normale mens", voegde Orts er nog aan toe. "We reden toen wel rustig, want hij was nog aan het herstellen van zijn val."