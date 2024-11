Zonneveld begrijpt de twijfel van Van der Poel: "Geef hem eens ongelijk"

Wanneer keert Mathieu van der Poel terug naar het veldrijden? Die vraag blijft voorlopig nog onbeantwoord, ook al was er afgelopen weekend al wat nieuws.

Dat Mathieu van der Poel deze winter opnieuw het veld induikt, lijkt nu wel vast te staan. Ploegmanager Christoph Roodhooft bevestigde tot twee keer toe dat er deze week nieuws komt over het programma van Van der Poel.

Echt nieuws is er dus nog altijd niet, stelt ook Thijs Zonneveld vast. "Het nieuws van afgelopen weekend is dat er nieuws komt. Het is de bekendmaking van de bekendmaking, de aankondiging van de aankondiging, de voorpret op de voorpret", zegt hij bij AD.

Zonneveld begrijpt twijfel Van der Poel

Van der Poel gaf al enkele keren aan dat hij eens een winter zou willen overslaan in het veld. Hij zou dan in de Spaanse zon kunnen trainen en zich onbezorgd voorbereiden op het klassieke voorjaar.

"Geef hem eens ongelijk: in zijn plaats zou ik ook iets meer voelen voor trainingsritjes onder de Spaanse zon dan voor dat gesjouw door de bagger van Koekwauzerveen", stelt Zonneveld. "Logisch, want de belangen op de weg zijn veel groter, maar jammer is het wel."

Tot er effectief een programma is, blijft er dus onzekerheid over het feit of Van der Poel dit seizoen wel zal crossen. "Mathieu van der Poel en veldrijden is een huwelijk waarbij de een soms even tijd voor zichzelf nodig heeft. Maar uit elkaar gaan ze nooit."