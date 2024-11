Jonas Vingegaard pakt uit met opvallende uitspraak over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard moest in de Tour vrede nemen met de tweede plaats, na Tadej Pogacar. Ondertussen is de Deen alweer een het trainen, al weet hij nog niet waarvoor.

Op 18 augustus zette Jonas Vingegaard een punt achter zijn seizoen met de eindwinst in de Ronde van Polen. De Deen verkoos om bij zijn familie te zijn en werd niet veel later ook voor de tweede keer vader.

Vingegaard hervatte eind oktober wel de trainingen al met het oog op 2025. De Deen wil het gat met Tadej Pogacar dichten dat in de Tour duidelijk was. Al kwam Vingegaard toen net terug van zijn zware val in de Ronde van het Baskenland.

Vingegaard over programma in 2025

Hoe zijn programma er in 2025 zal uitzien, weet Vingegaard echter nog niet. Er zijn al enige tijd geruchten over een deelname van Vingegaard aan de Giro. De Deen wil ook graag eens de Giro rijden.

Of hij volgend jaar al aan de start zal staan, kan Vingegaard nog niet zeggen. "De deur staat ook open voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", stelt Vingegaard verrassend bij WielerFlits. "Hiermee wil ik zeggen dat er nog niets is besloten."

Het definitieve schema van Vingegaard is nog niet klaar, dat wordt de komende weken nog besproken. Dat de Tour opnieuw op zijn programma zal staan, lijkt wel een zekerheid te zijn.