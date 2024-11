Van Aert, Pogacar en Pidcock zullen raar opkijken: opvallende beslissing kan wielerklassieker in het gevaar brengen

Een wielerklassieker die in het gevaar komt vanwege een beslissing buiten de koerswereld: dat is net wat je niet wil zien. Mogelijk is dat wel wat er aan de hand is in Nederland.

Het is sowieso al een punt van discussie of er voldoende politie ingezet kan worden bij Nederlandse wielerwedstrijden. Die problematiek zal op korte tijd niet verholpen worden, integendeel. Een extra uitdaging is de NAVO-top, die volgend jaar op 24 en 25 juni in Nederland doorgaat. Hiervoor moeten heel wat politiediensten beschikbaar worden gehouden.

Een brief van de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement, laat over de mogelijke gevolgen weinig aan de verbeelding over. "Hierdoor kan de politie geen toezeggingen doen over de begeleiding bij wielerwedstrijden in de periode van 1 januari tot 31 augustus. Dit kan als gevolg hebben dat een groot aantal wielerkoersen niet of anders wordt verreden."

Uitdaging voor Flanders Classics

Dat is een lange periode van negen maanden. In deze periode zou ook de Amstel Gold Race, één van de wielerklassiekers, moeten doorgaan. Die staat op de kalender op zondag 20 april 2025. Flanders Classics krijgt vanaf volgend jaar de organisatie in handen en weet meteen waar het op organisatorisch vlak aan zal moeten werken.

Er zal dus een alternatief gezocht moeten worden om de Amstel überhaupt te kunnen laten doorgaan. Zo'n alternatief kan een aanpassing van het parcours zijn. Opmerkelijk toch dat één van de klassiekers, met grote namen als Wout van Aert, Tadej Pogacar en Tom Pidcock die sinds 2021 op de erelijst staan, hiermee geconfronteerd wordt.

Amstel Gold Race ook in 2024 reeds op de helling

Het is niet voor het eerst dat een politiek probleem opduikt voor de Amstel Gold Race, al lag dat de vorige keer wel meer op gemeentelijk vlak. De grote toertocht dreigde in 2024 afgelast te worden wat ook de elitewedstrijd in gevaar kon brengen, maar zo'n vaart liep het uiteindelijk niet.