Bondscoach De Clercq geeft reden voor teleurstellende prestatie van Thibau Nys in Antwerpen

Thibau Nys eindigde in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen voor de tweede keer op rij buiten de top tien. Al was daar volgens bondscoach Angelo De Clercq een reden voor.

De voorbije weken had Thibau Nys indruk gemaakt met overwinningen in Overijse, op het EK en in Lokeren. Daarna stond Nys niet meer op het podium, maar in Merksplas gaf hij die weg aan zijn ploegmaat Van der Haar.

In Hamme liep het dan weer in de slotronde mis voor Nys, die nog zwaar ten val kwam. Hij bolde dan uiteindelijk als 14de over de streep. In Antwerpen kon Nys zich echter niet herpakken en werd hij pas twaalfde.

Onder meer Bart Wellens was scherp voor de prestatie van Nys in Antwerpen. Nys kwam niet tot zijn recht op het strand van Sint-Anneke en zakte halfweg cross weg. Uiteindelijk werd hij dus twaalfde in Antwerpen.

De Clercq over Nys in Antwerpen

Bondscoach Angelo De Clercq heeft nu wat meer uitleg gegeven. "De prestatie die Thibau in Antwerpen liet zien was niet goed, maar op een bepaald moment voelde hij dat het niet 100 procent draaide en liet hij lopen", zegt hij bij Belga.

"Thibau zal ook niet het hele Wereldbekergebeuren afwerken", stelt De Clercq nog. Het klassement speelt dus geen rol voor Nys, als hij niet kan strijden voor de zege laat Nys het wel vaker lopen.