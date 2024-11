Jonas Vingegaard doet nieuwe onthullingen over zware valpartij en lang verblijf in het ziekenhuis

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard kwam dit voorjaar stevig ten val in de Ronde van het Baskenland. De Deen dacht zelfs even aan stoppen met koersen, geeft hij nu toe.

Bij zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland liep Jonas Vingegaard een sleutelbeenbreuk en meerdere gebroken ribben op, maar ook een klaplong en een gekneusde long. Het deed de Deen nadenken.

"Het is voor mij vrij normaal om te bedenken wat de consequenties van deze val hadden kunnen zijn en of alles het nog wel waard is om profrenner te zijn", zegt hij bij NOS. "Maar ik fiets nog steeds, dus volgens mij hebben jullie daar je antwoord al."

"Wielrennen is niet het hele leven. Dat wist ik natuurlijk al, maar als je zo'n zware valpartij ervaren hebt en weet dat het over kan zijn met je carrière, dan ga je er nog meer over nadenken", ging de Deen nog verder.

Vingegaard acht dagen op intensieve zorgen

Vingegaard lag na zijn valpartij twaalf dagen in het ziekenhuis, waarvan acht dagen op intensieve zorgen, onthult hij nu. "In die dagen ben ik maar één keer mijn bed uit geweest." Daardoor verloor de Deen ook veel spieren en zijn vorm.

Het duurde dan ook lang voor Vingegaard weer pijnvrij kon trainen, maar de Deen haalde wel de start van de Tour. Vingegaard werd tweede in het eindklassement en won ook de elfde etappe in de sprint tegen Pogacar.