Patrick Lefevere geeft duidelijk zijn mening over transfer van Maxim Van Gils

Lotto Dstny maakte donderdag het vertrek van Maxim Van Gils officieel bekend. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. Al lijkt Patrick Lefevere daar toch zeker van te zijn.

Dat Maxim Van Gils vertrekt bij Lotto Dstny kwam niet helemaal als een verrassing. Zo'n tien dagen geleden lekte al uit dat de 24-jarige Belg wilde vertrekken, ondanks dat hij nog een contract had tot eind 2026.

Van Gils had dit voorjaar zijn contract nog maar verlengd, maar begon daarna veel beter te presteren met onder meer een derde plaats in de Strade Bianche en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Hij won ook Eschborn-Frankfurt.

Na de Tour nam Van Gils met Alex Carera ook een nieuwe manager en hij maakte Van Gils duidelijk dat hij veel meer kon verdienen bij een andere ploeg. Dat zul dus ook gebeuren, want Van Gils is nu dus vrij.

Van Gils naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

Waar de toekomst van Van Gils ligt, is nog niet duidelijk. Voor Patrick Lefevere is het wel helder. "Zijn jullie serieus? Iedereen weet dat", reageerde hij op X op een post van Sporza over de scheiding tussen Van Gils en Lotto Dstny.

Naar alle waarschijnlijkheid trekt Van Gils naar Red Bull-BORA-hansgrohe, er zou zelfs al een akkoord zijn. Dat een verzorger en mecanicien van Van Gils al naar de Duitse ploeg trokken, is een teken aan de wand.