Remco Evenepoel speelt een opvallende rol: "Als Remco iets doet, dan..."

Remco Evenepoel is een zegen voor het Belgische wielrennen én heeft een grote aantrekkingsfactor. En daar maakt Evenepoel ook gebruik van.

Om meer jongeren aan het fietsen te krijgen richtte Remco Evenepoel eind 2022 de REV Cycling Academy op. De focus ligt vooral op de Brusselse jongeren én er is ook een duidelijk doel van het project.

"Onze droom is dat een jonge Brusselse of Brusselaar geselecteerd wordt voor de nationale ploeg voor het WK wielrennen van 2030 … in Brussel!", staat er te lezen op de startpagina van de website van de ploeg.

Met ex-renner Dimitri Peyskens (33) krijgt de jeugdploeg volgend jaar een nieuwe ploegleider/trainer erbij. Peyskens reed de voorbije acht jaar voor Bingoal WB, maar heeft zijn fiets onlangs aan de haak gehangen.

Evenepoel betrokken bij juniorenploeg

"Ook al is het een opleidingsploeg, het project is ambitieus. Als Remco zijn naam aan iets verbindt, is het de bedoeling om te scoren", zegt Peyskens bij Wielerverhaal. Er rijden tien junioren bij de ploeg, waarvan acht Belgen.

Evenepoel is ook veel meer dan naamgever alleen van de ploeg. "In tegenstelling tot wat iedereen zou verwachten, is Remco heel nauw betrokken bij het project", benadrukt Peyskens. "De teambuilding woonde hij bij en hij zit in de WhatsApp-groep van de ploeg."