Ex-ploegmaat onthult hoe Mathieu van der Poel is als leider: "Je voelt dat echt"

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel behoren tot de beste wielrenners ter wereld. Toch heeft de Nederlander een heel andere aanpak als leider dan Evenepoel.

Louis Vervaeke was in 2020 en 2021 ploegmaat van Van der Poel, daarna stapte hij over naar Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel. Inmiddels rijdt hij dus al drie jaar voor de ploeg van Lefevere, maar het contact met Van der Poel is er nog altijd.

"Als ik Mathieu nu tegenkom, maak ik altijd even een praatje met hem in het peloton, dan hebben we lol", zegt Vervaeke bij The Wolfpack Howls, de podcast van Soudal Quick-Step. Vervaeke onthult ook hoe Van der Poel was als leider.

Verschil tussen Evenepoel en Van der Poel

"Ik vond hem als een leider echt heel goed, maar hij houdt er heel erg van om plezier te hebben", stelt Vervaeke. "Je voelt echt dat hij dit doet omdat hij het leuk vindt. Hij doet het niet voor geld of voor zijn ego."

En er is ook duidelijk een verschil met Evenepoel, stelt de Belg nog. "Mathieu is misschien wat meer relaxed." Evenepoel daarentegen is wat harder als leider en meer een straatvechter, stelde Vervaeke nog.

Er is dus duidelijk een verschil tussen hoe Van der Poel en Evenepoel zijn als leider, maar de twee kunnen het ook goed met elkaar vinden. Zo trainen Van der Poel en Evenepoel soms samen in Spanje, zoals voor het WK.