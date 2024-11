Nederlandse Visma-vertrekker zal ervaring aan zijde Wout van Aert nooit vergeten: "In mijn ogen was dat nog knapper"

Niet voor iedereen kan het bij Visma-Lease a Bike blijven duren. Wout van Aert is immers de kopman in de klassiekers en daar moeten de andere renners toch wel grotendeels rekening mee houden.

Inmiddels is ook het potentieel van Tim van Dijke in het klassieke werk komen bovendrijven. De 24-jarige Nederlander strandde officieel vlak achter de top 15 in Parijs-Roubaix, maar was eigenlijk bij de beste tien renners. Hij vertelde in de podcast De Rode Lantaarn hoe zijn prestatie in de Helleklassieker hem dit jaar wel heel wat media-aandacht bezorgd heeft.

Hij ging ook nog wel wat dieper in op alle positieve commentaren die hij mocht ontvangen. "Mensen zeggen: zo knap, hoe je dat deed in Parijs-Roubaix. Bizar. Vorig jaar was ik misschien nog wel sterker. Toen reed ik met Van Aert en Laporte in mijn wiel volle bak één van de secties op. Daar lag voor mij de streep", kan hij zich nog herinneren.

Van Aert derde in Parijs-Roubaix 2023

Dat was voor zijn kopmannen natuurlijk een heel ander verhaal. "Daarna explodeert de koers en rijdt die groep naar de kop." Wout van Aert strandde toen uiteindelijk op een derde plaats, achter Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. In het behalen van die podiumplek had Tim van Dijke dus ook wel zijn aandeel. Dat mag niet vergeten worden.

Het ligt dus maar aan welke rol je toebedeeld krijgt. Ook die prestatie van 2023 zal Van Dijke voor de rest van zijn leven met zich blijven meedragen. "In mijn ogen was dat misschien nog wel knapper dan de wedstrijd die ik nu reed. Dat wordt gewoon minder gezien." Het grote publiek merkt dat misschien minder op, maar de ploegleiding zal er wel heel tevreden mee geweest zijn.

'Vet' om finale richting Roubaix te rijden

Van Dijke geeft wel toe dat de editie van 2024 dan nog wel een hele andere ervaring was. "Nu kon ik gewoon mee de finale rijden. Dat is zo vet."