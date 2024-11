Ploeg van Wout van Aert klopt zichzelf net op de borst ... na alweer vertrek van sleutelpion: "Het is mooi om te zien"

De ploeg van Wout van Aert is nog altijd één van de beste teams, maar het is de vraag of dat in de toekomst ook zo kan blijven. Het vertrek van verschillende sleutelpionnen uit de staf is toch een veeg teken.

Wie begin 2025 de balans opmaakt, zal zien dat het de laatste jaren toch al wel wat geweest is wat het vertrek van belangrijk personeel bij Visma-Lease a Bike betreft. Marc Lamberts, de ex-trainer van Wout van Aert, verkaste naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Met Merijn Zeeman is de sportief directeur van de wielerploeg vertrokken.

Hij kiest voor een uitdaging in het voetbal en nu doet Martijn Redegeld hetzelfde. Zeeman gaat bij voetbalclub AZ aan de slag, Redegeld bij Ajax. Redegeld was bij Visma-Lease a Bike vijf jaar lang Head of Nutrition en heeft in samenwerking met andere afdelingen de voedingsstrategie binnen het team naar een hoger niveau getild. Dan ben je een niet te onderschatten figuur.

Richard Plugge wel nog op post

"We zijn dankbaar voor Martijns inzet en innovatie in de afgelopen jaren", zegt CEO Richard Plugge, één van de sleutelfiguren die wel op post blijft. "Hij heeft voeding naar de kern van onze prestaties gebracht, en dat zal altijd een belangrijk onderdeel van ons team blijven. Het is mooi om te zien dat andere sporten zoals voetbal onze expertise erkennen en overnemen.

In plaats van zijn vertrek te betreuren, vatten ze het bij Visma-Lease a Bike dus op als een compliment. "Ik heb een prachtige tijd gehad bij deze ploeg en ben erg dankbaar voor de fantastische samenwerking met alle renners en stafleden", zegt Redegeld zelf. "We hebben samen veel succes geboekt, en voeding is daar een essentieel onderdeel van geworden."

Hopen voor Van Aert dat staf nu bijeen blijft

Het is logisch dat hij vanuit zijn achtergrond daar enorm veel waarde aan hecht. "Ik ben er trots op dat dat inmiddels de basis is geworden bij de ploeg." Het is voor hem een uitdaging om nu elders ook een gelijkaardig traject af te leggen. "Ik hoop diezelfde impact te kunnen maken in het voetbal. Bij Ajax zie ik die kans, en daar kijk ik naar uit." Van Aert zal toch wel duimen dat er nu geen belangrijke stafleden meer vertrekken.