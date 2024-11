Ploegmanager haalt zwaar uit naar UCI en de stijl die het promoot: "Anticlimax en saai" en "Cynische manier van koersen"

Met Sep Vanmarcke kan hij wel goede vrienden zijn, met de UCI niet. Eén van de ploegmanagers uit het peloton ligt geregeld overhoop met bepaalde instanties die verbonden zijn aan het profwielrennen.

Jonathan Vaughters kan zich behoorlijk druk maken in bepaalde dingen. Hij was furieus toen hij een voorstel van Tour-baas Prudhomme hoorde om snelheden te doen afnemen en heeft een interview met Cyclingnews Jonas Vingegaard een robot genoemd. In ditzelfde interview moet ook het puntensysteem van de UCI het helemaal ontgelden.

Vaughters staat anno 2024 aan de leiding van EF Education-EasyPost. "Als we het over UCI-punten hebben, wil ik nooit meer zien dat dit team een renner op de vierde, een andere renner op de elfde en nog een renner op de negentiende plek eindigt in een koers, puur zodat we wat punten pakken. Voor mij is dat een anticlimax en saai, en een cynische manier van fietsen."

Koersen tegen degradatie voelde verkeerd voor Vaughters

De Amerikaan meent dat de UCI dit wel in de hand werkt en verwijst naar het seizoen 2022, toen zijn eigen ploeg met degradatie uit de WorldTour bedreigd werd. "Man, wat was dat een afknapper. Het voelde verkeerd. Het voelde alsof we niet eens wilden winnen. We waren aan het rijden om als een aasgier bepaalde plaatsen van andere teams weg te pikken."

"We waren aan het rijden om vierde en achtste te worden. Ik wil nooit meer in die positie zitten omdat ik van alles-of-niets-koersen houd", maakt Vaughters zijn voorkeur duidelijk. "Wat ik wil zien is dat het hele team achter iemand staat, of een plan heeft om iemand te laten winnen. En zelfs als alles tegenzit, desnoods alles riskeert en het hele team ontploft."

Vaughters wil met risico koersen

Vaughters zweert dat hij met zo'n scenario kan leven. "Als we dan nul punten pakken, vind ik dat nog oké. Dan hebben we op zijn minst een plan op poten gezet om te winnen en geprobeerd om dat uit te voeren. Dan hebben we er tenminste alles aan gedaan."