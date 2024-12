Allemaal voor de televisie: "Waar vind je nog een cross waarin ze dat doen?"

Crosslegende Bertje Vermeire werd onlangs 80. Hij zag de cross de voorbije jaren stevig veranderen.

Vijf wereldtitels en acht nationale kampioenschappen won Bertje Vermeire. Ondanks zijn leeftijd volgt hij de cross nog van heel dichtbij.

Vermeire hield van de modder. Hoe meer slijk er was, hoe beter zijn resultaten. Dat betekende vooral ook dat er veel gelopen moest worden.

Dat is tegenwoordig totaal anders. “Ik zeg al jaren dat dit het moderne veldrijden is. Ze organiseren nu meer veldritten in een park, in functie van de televisie-uitzending”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

De cross lijkt wel een andere sport in vergelijking met 50 jaar geleden. “Als je de crossen van de voorbije weken analyseert, kunnen we alleen maar vaststellen dat ze op drie ronden van het einde nog met 15 renners samen zaten.”

Dat was vroeger ondenkbaar volgens Vermeire. “In mijn tijd had je in elke cross minstens één stukje waarop je als sterke loper het verschil kon maken. Maar waar vind je nu nog een cross waarin er gelopen moet worden?”