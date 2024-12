🎥 Nieuwe beelden tonen stevige val van Thibau Nys, die het vooral "een grote teleurstelling" noemt

Na enkele minuten ging het al stevig mis voor Thibau Nys in Dublin. De Europese kampioen viel zwaar bij de balken en moest uiteindelijk ook opgeven.

Het ging stevig mis bij de balken in de eerste ronde van de Wereldbeker in Dublin. De Tsjechische kampioen Michael Boros viel als eerste, daarna kwamen nog zo'n vijf renners ten val, waaronder dus Thibau Nys.

Nys ging zelf in de fout, maar werd ook aangereden door de Fransman David Menut, die vol op de enkel belandde van Nys. De Europese kampioen bleef liggen, maar probeerde dan toch nog verder te rijden.

Geen zware blessure, wel teleurstelling bij Nys

De Europese kampioen reed nog even verder, maar haalde de finish niet in Dublin. "Na een ronde rijden kwam ik er een klein beetje terug door, maar er zat nooit echt meer kracht op", zei Nys achteraf bij VTM Nieuws over zijn enkel.

Nys denkt niet dat zijn blessure ernstig is, maar baalde wel stevig. "Dit is wel een grote teleurstelling. Ik had graag deze periode afgesloten met een goede cross." Nys vertrekt nu op ploegstage met Lidl-Trek en slaat de manche van zondag in Sardinië over.

Intussen doken er ook nieuwe beelden op van de valpartij van Nys, gemaakt door een toeschouwer. Daarop is duidelijk te zien hoe Nys vol wordt geraakt en hij ook kermt van de pijn nadien.