Sven Nys pakt uit met nieuwtje over wegprogramma van Thibau Nys in 2025

Thibau Nys moest in Dublin opgeven na een stevige valpartij in de eerste ronde. Nu gaat Nys even de batterijen opladen in Spanje met wegploeg Lidl-Trek.

De stage van Thibau Nys in Spanje met zijn wegploeg Lidl-Trek was al voor zijn valpartij en opgave in Dublin ingepland. Nys gaat in Calpe zo'n twee weken andere lucht opsnuiven om dan in Namen (15 december) opnieuw het veld in te duiken.

Dat Nys op stage gaat met zijn wegploeg is niet abnormaal. Heel veel ploegen gaan voor de kerstperiode nog naar Spanje om daar een eerste ploegstage af te werken. Onder meer Visma-Lease a Bike doet dat ook.

Voor Nys is het niet alleen het veld belangrijk, maar ook het wegseizoen in 2025. Daarin wil hij bevestigen wat hij dit jaar toonde met negen zeges. Het veldrijden en de crossfiets zijn nu gewoon twee weken minder belangrijk.

Wegprogramma Thibau Nys

"Thibau blijft de weg en het veld nog verder combineren", maakt vader Sven Nys echter duidelijk bij Belga. "We behouden het regime van één veldrit per weekend, temeer omdat hij ook vroeg op de weg in actie zal komen."

Vooral in de Ardennenklassiekers wordt Nys aan de start verwacht, maar duidelijkheid over het programma van Thibau Nys is er nog niet. Die communicatie laat Sven Nys over aan Lidl-Trek.